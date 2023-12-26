У Дніпровському районі сталася масштабна аварія за участі 6 авто: багато постраждалих (ФОТО)

У результаті аварії постраждали 6 людей, трьох з них госпіталізували до лікарні.

Сьогодні вранці у Дніпровському районі, за межами селища Василівка Солонянської громади, сталася масштабна аварія –

там зіткнулися 6 авто, з яких один вантажний.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У результаті аварії постраждали 6 людей, трьох з них госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі ДСНС-ники врятували чоловіка з палаючої квартири.

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