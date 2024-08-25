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У Дніпровському районі рятувальники загасили палаючий автомобіль

Сьогодні 20:46
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Сьогодні, 25 серпня, у Дніпровському районі зайнявся автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпровському районі рятувальники загасили палаючий автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався за межами селища Курилівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району, о 12:36.

По прибуттю рятувальників до місця події, горів легковий автомобіль «Chevrolet Aveo» на площі 6 кв.м. Попередньо, водій легковика не впорався з керування та здійснив зіткнення з деревом, – йдеться у дописі рятувальників.

Водій отримав травми, його ушпиталили до лікарні. 

Загорання було ліквідовано.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі рятувальники загасили палаючий автомобільУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі рятувальники загасили палаючий автомобільРусский

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