У Дніпровському районі рятувальники загасили палаючий автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент стався за межами селища Курилівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району, о 12:36.
По прибуттю рятувальників до місця події, горів легковий автомобіль «Chevrolet Aveo» на площі 6 кв.м. Попередньо, водій легковика не впорався з керування та здійснив зіткнення з деревом, – йдеться у дописі рятувальників.
Водій отримав травми, його ушпиталили до лікарні.
Загорання було ліквідовано.
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