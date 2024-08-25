У Дніпровському районі рятувальники загасили палаючий автомобіль

Сьогодні, 25 серпня, у Дніпровському районі зайнявся автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент стався за межами селища Курилівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району, о 12:36.

По прибуттю рятувальників до місця події, горів легковий автомобіль «Chevrolet Aveo» на площі 6 кв.м. Попередньо, водій легковика не впорався з керування та здійснив зіткнення з деревом, – йдеться у дописі рятувальників.