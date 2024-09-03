У Дніпровському районі понад 4 години палав ліс

Масштабну лісову пожежу загасили в Дніпровському районі.

У Дніпровському районі вчора, 2 вересня, спалахнула лісова пожежа. Як повідомили в ДСНС, близько 16:10 до них надійшло повідомлення про займання в лісі за селом Єлизаветівка. На місце негайно виїхали 28 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Як встановили надзвичайники, у лісі загорілася підстилка хвойного лісу та суха трава. Площа пожежі склала 10 га. Внаслідок пожежі постраждалих немає, а вогонь вдалося загасити через чотири години.

Зауважимо, у регіоні досі триває надзвичайна пожежна небезпека.

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