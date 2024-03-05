У Дніпровському районі підпільні археологи руйнують давній курган

У Дніпровському районі руйнують давній курган.

Біля селища Солоного Дніпровського району невідомі розкопують курган. Мова йде про охоронну археологічну пам’ятку “Могила Придорожня” з охоронним номером №5189.

На руйнацію важливого історичного об’єкта звернула увагу краєзнавиця Тетяна Латай.

Нещодавно історикиня навідалася на територію кургану і виявила сліди від важкої техніки. Вона підозрює, що до цього причетні “чорні” археологи. Водночас колеги Тетяни припустили, що стався зсув ґрунту (таке часто буває навесні), або ж землю брали дачники.

Однак Тетяна каже, що на землі чітко видно сліди від коліс. Історикиня припускає, що це робота “недолугих” чорних археологів, які намагалися розкопати в кургані щось цінне.

Тетяна зазначила, що вже звернулася до правоохоронців, які попередньо підтвердили версію про “чорних” копачів. За словами краєзнавиці, трав’яний покрив на кургані порушили минулою весною чи літом, тому що на місці “розкопок” вже почала рости нова трава.

Тетяна очікує, що розголос допоможе налякати “чорних” копачів, аби ті більше не лізли на територію археологічних пам’яток місцевого значення.

Тож будь ласка в кого є повноваження та компетенції з цього питання, допоможіть надати цій справі розголос, щоб такі “пошуківці” не почували себе так впевнено…. Мою заяву з цього приводу передано до чергової частини смт Солоного, тож якщо хочете посприяти розслідуванню, можете з ними зв’язатися і розповісти якщо щось знаєте чи може бачили підозрілих осіб які рухались через село Кам’яне і заїжджали своїм транспортом на курган, – пише Тетяна.

На фото сліди “розкопок”.

Кургани Дніпропетровщини – що відомо?

У Дніпропетровській області понад 14 тисяч археологічних історичних пам’яток, у тому числі – близько 7 тисяч стародавніх курганів, могильників скіфської, сарматської та інших стародавніх епох. Більшість із них не дожила до сучасності, адже була знищена великими комбайнами під час “освоєння цілини”. Проте особливо цінні могильники зараз охороняються законом.

Курганний могильник “Могила Придорожня” – археологічна пам’ятка, виявлена у 1982 р. археологом Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького. У складі могильника – сім курганів, що розташовані на місцевості ланцюжком віссю північ – південь протяжністю 1 км, на невеликій відстані один від одного.

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