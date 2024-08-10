У Дніпровському районі під час ліквідації пожежі виявили тіло чоловіка

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Вогонь спалахнув вчора, 9 серпня о 20:22, на вулиці Українська селища Дмитрівка Підгородненської міської територіальної громади Дніпровського району.

По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на території приватного домоволодіння всередині одноповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Пожежу вдалося загасити через 50 хвилин.

Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили тіло 64-річного чоловіка.

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