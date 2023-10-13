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У Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату

Сьогодні 17:52
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На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату

У четвер, 12 жовтня, близько 12:20 до поліції повідомили про те, що у селі Дороге Дніпровського району на АЗС стався вибух.

На місце події прибули поліцейські. Як вони з’ясували, 61-річний чоловік зайшов на автозаправну станцію та почав сваритися з працівниками, крім того, пенсіонер погрожував підірвати гранату. Згодом чоловік пішов, але через деякий час він повернувся та кинув боєприпас.

У результаті вибуху було пошкоджено будівлю АЗС, заправні колонки та два автомобілі.

На щастя, ніхто не постраждав. 

Новости Днепра про У Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату

Новости Днепра про У Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату

Оперативники менш ніж за годину розшукали правопорушника та затримали його.

13 жовтня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранатуУкраїнська

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