У Дніпровському районі пенсіонер на АЗС підірвав гранату

На щастя, ніхто не постраждав.

У четвер, 12 жовтня, близько 12:20 до поліції повідомили про те, що у селі Дороге Дніпровського району на АЗС стався вибух.

На місце події прибули поліцейські. Як вони з’ясували, 61-річний чоловік зайшов на автозаправну станцію та почав сваритися з працівниками, крім того, пенсіонер погрожував підірвати гранату. Згодом чоловік пішов, але через деякий час він повернувся та кинув боєприпас.

У результаті вибуху було пошкоджено будівлю АЗС, заправні колонки та два автомобілі.

На щастя, ніхто не постраждав.

Оперативники менш ніж за годину розшукали правопорушника та затримали його.

13 жовтня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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