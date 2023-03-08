У Дніпровському районі на згарищі знайшли тіла двох людей
У Дніпровському районі на згарищі знайшли тіла двох людей
Сьогодні 15:03
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На Дніпропетровщині під час пожежі померло двоє людей.
Як розповіли ДСНС-ники, виклик надійшов близько 12 години дня. У селищі Мала Петрівка Дніпровського району загорівся одноповерховий приватний будинок.
Приїхавши на місце, вогнеборці з’ясували, що займання виникло в одній із кімнат будинку. Горіли меблі та речі, а вогонь потроху поширювався на дах будівлі. Загальна площа пожежі склала 35 кв.м.
Через пів години пожежу загасили. На згарищі всередині будинку знайшли тіла двох людей. Їхні особи та вік ще встановлються.
До місця виклику залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники поділилися світлинами з місця пожежі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про пожежу в Дніпрі, де ледь не вчаділа 30-річна жінка. Потерпілу з діагнозом отруєння продуктами горіння відвезли до лікарні.
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