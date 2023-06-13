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  • У Дніпровському районі двоє чоловіків захворіли на ботулізм: один із них помер

У Дніпровському районі двоє чоловіків захворіли на ботулізм: один із них помер

Сьогодні 11:48
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Будьте обережні.

Новости Днепра про У Дніпровському районі двоє чоловіків захворіли на ботулізм: один із них помер

У Дніпропетровській філії Держпродспоживслужби повідомили про випадки ботулізму на території Дніпровського району. 

За словами фахівців, на початку червня двоє людей захворіли на ботулізм. Мова йде про чоловіків 68 та 60 років, які мешкали у Дніпрі та селищі Партизанському Дніпровського району. Зазначається, що вони вживали рибу, яку солили та сушили в домашніх умовах.

У зв’язку з цим Держспоживслужба закликає не їсти свіжев’ялену рибу. Також найближчим часом варто утриматися від вживання будь-якої риби, адже після підриву Каховської ГЕС, чимало річкових мешканців загинуло, а недобросовісні продавці можуть їх збирати та продавати. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мешканців Дніпропетровщини лякають холерою. Крім цього, у Дніпрі масово почали продавати рибу, яка може бути небезпечною.

Новости Днепра про У Дніпровському районі двоє чоловіків захворіли на ботулізм: один із них помер

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Новости Днепра про У Дніпровському районі двоє чоловіків захворіли на ботулізм: один із них померУкраїнська Новости Днепра про У Дніпровському районі двоє чоловіків захворіли на ботулізм: один із них померРусский

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