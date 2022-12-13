У Дніпропетровській області змінився розклад руху низки приміських поїздів: графік

№ 6472 Кривий Ріг-Головний – Нікополь відправляється зі ст. Кривий Ріг-Головний о 08:31 (замість 08:30). Прибуває до ст. Нікополь об 11:46 (замість 11:45).

№ 6501 П’ятихатки – Кривий Ріг-Головний відправляється зі ст. П’ятихатки о 05:05 (замість 04:42). Прибуває до ст. Кривий Ріг-Головний о 07:26 (замість 07:30).

Решта приміських поїздів курсує згідно з встановленим розкладом руху, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті.