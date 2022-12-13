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  • У Дніпропетровській області змінився розклад руху низки приміських поїздів: графік

У Дніпропетровській області змінився розклад руху низки приміських поїздів: графік

Сьогодні 08:30
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Придніпровська залізниця змінила розклад 14 електричок, які курсують по Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області змінився розклад руху низки приміських поїздів: графік

Оновлений графік:

№ 6127 Чаплине – Дніпро-Головний відправляється зі ст. Чаплине о 14:50 (замість о 14:20). Прибуття до ст. Дніпро-Головний о 19:52 (замість 19:27).

№ 6130 Дніпро-Головний – Чаплине відправляється зі ст.  Дніпро-Головний о 20:35 (замість 20:30). Прибуття до ст. Чаплине о 00:43 (замість 00:38).

№ 6038 П’ятихатки – Дніпро-Головний відправляється зі ст. П’ятихатки о 15:52  (замість 16:15. Прибуття до ст. Дніпро-Головний о 19:32 (замість 19:38).

№ 6043 Дніпро-Головний – П’ятихатки відправляється зі ст. Дніпро-Головний о 20:44 (замість 20:40). Прибуття до ст. П’ятихатки о 01:29 (замість 01:22).

№ 6479 Нікополь – Кривий Ріг-Головний, відправлення зі ст. Нікополь о 16:17. Прибуває до ст. Кривий Ріг-Головний о 19:26 (замість 19:30).

№ 6484 Кривий Ріг-Головний – Нікополь відправляється зі ст. Кривий Ріг-Головний о 20:25 (замість 20:20). Прибуває до ст. Нікополь о 23:32 (замість 23:33).

№ 6512 Кривий Ріг-Головний – П’ятихатки, відправлення зі ст.  Кривий Ріг-Головний о 20:20. Прибуває до ст. П’ятихатки о 23:41 (замість 23:35).

№ 6109 Чаплине – Дніпро-Головний, відправляється зі ст. Чаплине о 03:48 (замість 03:08). Прибуває до ст. Дніпро-Головний о 07:48 (замість 07:04).

№ 6110 Дніпро-Головний – Чаплине відправляється зі ст. Дніпро-Головний о 08:33 (замість 08:30). Прибуває до ст. Чаплине о 12:46 (замість 12:48).

№ 6008 П’ятихатки – Дніпро-Головний відправляється зі ст. П’ятихатки о 03:57  (замість 04:26). Прибуває до ст. Дніпро-Головний о 07:55 (замість 07:45).

№ 6015 Дніпро-Головний – П’ятихатки відправляється зі ст. Дніпро-Головний о 08:50  (замість 08:30). Прибуває до ст. П’ятихатки о 12:32 (замість 12:02).

№ 6471 Нікополь – Кривий Ріг-Головний відправляється зі ст. Нікополь о 04:02 (замість 04:05). Прибуває до ст. Кривий Ріг-Головний о 07:26 (замість 07:30).

№ 6472 Кривий Ріг-Головний – Нікополь відправляється зі ст. Кривий Ріг-Головний о 08:31 (замість 08:30). Прибуває до ст. Нікополь об 11:46 (замість 11:45).

№ 6501 П’ятихатки – Кривий Ріг-Головний відправляється зі ст. П’ятихатки о 05:05 (замість 04:42). Прибуває до ст.  Кривий Ріг-Головний о 07:26 (замість 07:30).

Решта приміських поїздів курсує згідно з встановленим розкладом руху, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті.

 

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області змінився розклад руху низки приміських поїздів: графікУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області змінився розклад руху низки приміських поїздів: графікРусский

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