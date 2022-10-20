Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світла

У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світла

Сьогодні 19:15
просмотров

У компанії Yasno створили чат-бот, який попереджатиме про відключення світла у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світла

Чат-бот сповіщатиме жителів Дніпропетровської області про аварійні відключення електроенергії в різних районах. Бот буде надсилати сповіщення та команди Укренерго.

Перейти у чат-бот можна за посиланням.

Як ним користуватися:

  • зайти в меню та вибрати “можливі відключення”;
  • підписатися на оповіщення.

Після цього ви почнете отримувати сповіщення про можливі відключення у Дніпропетровській області.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світлаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Дніпрі трамваїв та тролейбусів стане менше, а одну станцію метро закриють

    Через режим тотальної економії електроенергії в п'ятницю, 21 жовтня, у…

    Будьте уважні: у Дніпрі планують перекрити вулицю Євпаторійську
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:17
    Будьте уважні: у Дніпрі планують перекрити вулицю Євпаторійську

    Важливо!

    У Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:55
    У Дніпрі на Січеславській Набережній упало дерево: утворився величезний затор

    Будьте уважні!

    Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    Набирайте все, що є: у Дніпрі мешканцям одного із районів на два дні відключать воду

    У Дніпрі запланували маштабне відключення води.

    Наверх