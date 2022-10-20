Сайт Дніпра Новини У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світла У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світла
У компанії Yasno створили чат-бот, який попереджатиме про відключення світла у Дніпропетровській області.
Чат-бот сповіщатиме жителів Дніпропетровської області про аварійні відключення електроенергії в різних районах. Бот буде надсилати сповіщення та команди Укренерго.
Перейти у чат-бот можна за
посиланням.
Як ним користуватися:
зайти в меню та вибрати “можливі відключення”; підписатися на оповіщення.
Після цього ви почнете отримувати сповіщення про можливі відключення у Дніпропетровській області.
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