У Дніпропетровській області з’явився чат-бот, який повідомлятиме про відключення світла

У компанії Yasno створили чат-бот, який попереджатиме про відключення світла у Дніпропетровській області.

Чат-бот сповіщатиме жителів Дніпропетровської області про аварійні відключення електроенергії в різних районах. Бот буде надсилати сповіщення та команди Укренерго.

Перейти у чат-бот можна за посиланням.

Як ним користуватися:

зайти в меню та вибрати “можливі відключення”;

підписатися на оповіщення.

Після цього ви почнете отримувати сповіщення про можливі відключення у Дніпропетровській області.

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