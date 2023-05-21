У Дніпропетровській області з річки дістали труп пенсіонера

У суботу, 20 травня, мешканці міста Покрова Нікопольського району побачили посеред річки Базавлук порожній човен, а на березі - авто. Занепокоївшись, люди викликали рятувальників.

Прибувши на місце, спеціалісти дісталися до виявленого надувного човна, який знаходився на відстані 50 метрів від берега. Поруч вони знайшли тіло людини, частково занурене у воду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Потопельником виявився місцевий житель, 1949 року народження. Труп чоловіка дістали з води та передали працівникам поліції для подальших з’ясувань усіх обставин його смерті.

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