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У Дніпропетровській області встановлять ліміт на ялинки

Сьогодні 21:44
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Цього року встановлять ліміт на вирубку ялинок до свят.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області встановлять ліміт на ялинки

Для всієї області планують встановити ліміт у 11 000 зрубаних символів Нового року. Інформацію про те, що чисельність ялинок для Дніпропетровщини планують обмежити новою планкою, повідомив голова облради Микола Лукашук.

«Нові ліміти на новорічні ялинки – одне з питань, які розглянули депутати Дніпропетровської обласної ради. Запропонований ліміт для нашої області на ці новорічні свята – 11 тисяч дерев. Про це говорили на засіданні постійної комісії обласної ради з використання природних ресурсів, – йдеться в телеграм-каналі посадовця. 

Нагадаємо, купити справжню ялинку в цьому році можна буде на ялинкових базарах, які розташовані в 117 локаціях у різних районах Дніпра, а також в лісгоспах. Водночас людей закликають перевіряти чіпи, щоб впевнитися в безпечності дерев. Також у середмісті вже помічали “кришталеві дерева”, які прикрашали вхід в один із магазинів. 

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області встановлять ліміт на ялинкиУкраїнська

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