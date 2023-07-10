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У Дніпропетровській області у водоймі знайшли тіло чоловіка

Сьогодні 13:40
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10 липня в Кам'янському районі знайшли тіло чоловіка.
Новости Днепра про У Дніпропетровській області у водоймі знайшли тіло чоловіка

фото умовне

Про це повідомили в ДСНС.

Зранку надійшло повідомлення про те, що у водоймі лежить тіло людини без ознак життя. Це сталося в Жовтих Водах. 

Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що на відстані 2 метри від берега знаходиться тіло людини.

Надзвичайники доправили тіло 59-річного чоловіка до берега та передали працівникам поліції.

Як повідомили в ДСНС, за минулий тиждень на водоймах стало 7 нещасних випадків. Загинуло 6 людей, 1 дитину надзвичайники врятували. Рятувальники просять відпочивальників не нехтувати правилами безпеки. 

Не заходьте у воду напідпитку, не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях, не запливайте далеко від берега. 
 

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