У Дніпропетровській області у водоймі знайшли тіло чоловіка

Про це повідомили в ДСНС.
Зранку надійшло повідомлення про те, що у водоймі лежить тіло людини без ознак життя. Це сталося в Жовтих Водах.
Приїхавши на виклик, рятувальники з’ясували, що на відстані 2 метри від берега знаходиться тіло людини.
Надзвичайники доправили тіло 59-річного чоловіка до берега та передали працівникам поліції.
Як повідомили в ДСНС, за минулий тиждень на водоймах стало 7 нещасних випадків. Загинуло 6 людей, 1 дитину надзвичайники врятували. Рятувальники просять відпочивальників не нехтувати правилами безпеки.
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