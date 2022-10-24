У Дніпропетровській області спалахнув мікроавтобус

23 жовтня у Кам'янському Дніпропетровської області на вулиці Галини Романової спалахнув мікроавтобус Mercedes-Benz.

Рятувальники, які прибули на місце події, побачили, що пожежа виникла в моторному відсіку машини. Вогонь встиг охопити весь підкапотний простір і виникла загроза спалаху салону. Полум’я пошкодило моторний відсік, його загальна площа досягла одного квадратного метра.

Співробітники Держслужби оперативно локалізували та загасили пожежу. У пригоді ніхто не постраждав. У рятувальній операції брали участь семеро людей. Про причини займання автомобіля не повідомляється.

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