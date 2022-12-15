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У Дніпропетровській області шукають 31-річного чоловіка

Сьогодні 06:45
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У Новомосковському районі розшукують 31-річного Дмитра Журавльова. За попередньою інформацією, брат бачив його в останнє влітку, після сварки.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області шукають 31-річного чоловіка

Зараз на телефон не відповідає. 

Поліції необхідна допомога свідків.

Прикмети: зріст 190 сантиметрів, худорлявий, волосся русе, в’ється, борода рудувата.

Особливі прикмети: в районі лівого ока шрам, на ногах варикоз, немає передніх зубів. 

Якщо ви бачили Дмитра чи знаєте, де він може знаходитися, будь ласка, повідомте у Дніпровський відділ поліції за номером (096) 285-80-00.

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