У Дніпропетровській області шукають 31-річного чоловіка

Зараз на телефон не відповідає.
Поліції необхідна допомога свідків.
Прикмети: зріст 190 сантиметрів, худорлявий, волосся русе, в’ється, борода рудувата.
Особливі прикмети: в районі лівого ока шрам, на ногах варикоз, немає передніх зубів.
Якщо ви бачили Дмитра чи знаєте, де він може знаходитися, будь ласка, повідомте у Дніпровський відділ поліції за номером (096) 285-80-00.
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