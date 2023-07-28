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Новини У Дніпропетровській області шукають 16-річних хлопця та дівчину, які зникли разом
У Дніпропетровській області шукають 16-річних хлопця та дівчину, які зникли разом
У Кривому Розі разом з хлопцем зникла 16-річна дівчина.
Про це повідомили в Facebook-спільноті Розшук дітей ГУНП у Дніпропетровській області.
За словами рідних, 16-річна Дарина Карабаненко пішла з дому вночі 28 липня та досі не повернулася. Відомо, що дівчина може бути разом із 16-річним Владиславом Череповським, який теж зник.
Востаннє обох бачили в проміжку часу 2-х ночі до 7-ми ранку. Після цього в’язок з ними обірвався.
Прикмети Карабаненко Дарини: ромської національності, на вигляд 17 років, зріст 160 см, середньої статури, очі карі, волосся довге чорного кольору.
В чому була одягнена не відомо.
Прикмети Череповського Владислава: ромської національності, на вигляд 18 років, зріст 175 см, середньої статури, очі карі, волосся коротке чорного кольору.
Був одягнений у день зникнення: футболка сірого кольору, джинси синього кольору, чорні кросівки.
Наразі правоохоронці просять мешканців області, які мають інформацію про місцезнаходження зниклих підлітків, повідомити про це в поліцію.
Телефонувати можна за номером 096-119-58-30 або 102.
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Автор:
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