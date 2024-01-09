Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ліси Дніпропетровській області “заполонив” мох, з якого роблять парфуми

Ліси Дніпропетровській області “заполонив” мох, з якого роблять парфуми

Сьогодні 18:37
просмотров

У Дніпропетровській області помітили мох, з якого роблять парфуми.

Новости Днепра про Ліси Дніпропетровській області

На Приоріллі помітили евернію сливову – вид лишайників з роду евернія. У народі його називають мох дубовий. Світлину незвичної флори опублікували у Facebook-спільноті “Рослинний світ України”. 

Автор допису зазначає, що евернія має яскравий, особливий аромат, який неможливо сплутати з іншим. Часто використовується в парфумерії та іноді у народній медицині.

Росте на стовбурах дерев переважно листяних порід: дуба, ясена, кленів, липи – звідси і назва. Можна також зустріти на мертвій деревині, рідко на ґрунті. В Україні зростає в лісових і на півночі лісостепових районів.

Евернію збирають рано навесні або восени, знімаючи її з гілок руками або зішкрябуючи ножем. Висушують у добре провітрюваних приміщеннях, отриману суміш використовують під час виготовлення ліків чи ефірних масел. 

Новости Днепра про Ліси Дніпропетровській області

Читайте також:

Новости Днепра про Ліси Дніпропетровській області Українська Новости Днепра про Ліси Дніпропетровській області Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 17:18
Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

З кожним місяцем за допомогою застосунку «Дія» мешканцям Дніпра та…

Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізит
Новини Дніпра
Сьогодні 17:08
Квитки за людський скелет: у театрі Дніпра просять позичити незвичний реквізит

У Дніпрі театр просить в дар людський скелет.

Взяв весь удар на себе: у Дніпрі рятують залізничника, якого на “нулі” ледь не вбив дрон
Новини Дніпра
Сьогодні 16:08
Взяв весь удар на себе: у Дніпрі рятують залізничника, якого на “нулі” ледь не вбив дрон

У Дніпрі "з того світу" повернули пораненого бійця.

Топ-5 танцюристів з Дніпра, що прославились на весь світ (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:26
Топ-5 танцюристів з Дніпра, що прославились на весь світ (ФОТО)

Сьогодні у всьому світі відзначають Всесвітній день хореографа – професійне…

Наверх