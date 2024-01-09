Ліси Дніпропетровській області “заполонив” мох, з якого роблять парфуми

На Приоріллі помітили евернію сливову – вид лишайників з роду евернія. У народі його називають мох дубовий. Світлину незвичної флори опублікували у Facebook-спільноті “Рослинний світ України”.
Автор допису зазначає, що евернія має яскравий, особливий аромат, який неможливо сплутати з іншим. Часто використовується в парфумерії та іноді у народній медицині.
Росте на стовбурах дерев переважно листяних порід: дуба, ясена, кленів, липи – звідси і назва. Можна також зустріти на мертвій деревині, рідко на ґрунті. В Україні зростає в лісових і на півночі лісостепових районів.
Евернію збирають рано навесні або восени, знімаючи її з гілок руками або зішкрябуючи ножем. Висушують у добре провітрюваних приміщеннях, отриману суміш використовують під час виготовлення ліків чи ефірних масел.
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