У Дніпропетровській області потонув 16-річний хлопець

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.
Вчора, 8 червня, за межами селища Павлівка у Синельниківському районі під час купання у річці Вовча потонув хлопець. Він пірнув у річку та не винирнув. На місце події прибули рятувальники, також до пошуків долучилися місцеві на човнах.
Тіло підлітка знайшли на глибині 4 метри та відстані 5 метрів від берега. Рятувальники доставили його до берега та передали правоохоронцям.
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