У Дніпропетровській області «погорів» на хабарі керівник сервісного центру МВС

Як повідомили в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, у двох областях та Києві оперативники викрили співробітників сервісних центрів на корупційних схемах. Зокрема, у Дніпропетровській області під час отримання неправомірної вигоди затримали посадовця.
Мова йде про керівника одного з сервісних центрів Дніпропетровщини. Він пропонував відвідувачам ТСЦ за «додаткову плату» допомогти безперешкодно та швидко скористуватися адмінпослугами держустанови.
Зловили посадовця на одержанні чергового хабаря, який він вимагав за сприяння в оформлені реєстрації авто.
Керівнику сервісного центру вже оголосили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Шукатимуть також інших причетних до оборудки.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 18 грудня, у Павлограді сталася трагедія.
У Кам'янському на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик ледь не втонув у…
Захворюваність на COVID-19 у порівнянні з минулим звітним тижнем знизилася…
На Дніпропетровщині поліціянт рятував літню панянку, яка застрягла у своєму…