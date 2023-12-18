У Дніпропетровській області «погорів» на хабарі керівник сервісного центру МВС

На Дніпропетровщині піймали керівника одного із сервісних центрів.

Як повідомили в департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, у двох областях та Києві оперативники викрили співробітників сервісних центрів на корупційних схемах. Зокрема, у Дніпропетровській області під час отримання неправомірної вигоди затримали посадовця.

Мова йде про керівника одного з сервісних центрів Дніпропетровщини. Він пропонував відвідувачам ТСЦ за «додаткову плату» допомогти безперешкодно та швидко скористуватися адмінпослугами держустанови.

Зловили посадовця на одержанні чергового хабаря, який він вимагав за сприяння в оформлені реєстрації авто.

Керівнику сервісного центру вже оголосили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Шукатимуть також інших причетних до оборудки.

Читайте також:

Українська

Автор: