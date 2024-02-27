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У Дніпропетровській області пацієнтка побила медсестру

Сьогодні 17:58
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Інцидент стався в інфекційній лікарні.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області пацієнтка побила медсестру

У Кривому Розі пацієнтка побила медсестру
Мати трьох дітей перебувала на стаціонарному лікування у криворізькій інфекційній лікарні, де й вчинила злочин. Жертвою агресивних дій пацієнтки стала медична сестра закладу.

За даними слідства, 4 лютого дві жінки зустрілися на сходах між 2-м та 3-м поверхом, їх розмова носила конфліктний характер. Раптово, у ході з’ясування питань, пацієнтка накинулася на медпрацівницю, схопила за плечі й штовхнула її –  та впала, ударившись спиною та сідницями об стіну та сходи.

На місце події викликали поліцію, яка встановила, що зловмисниця своїми протиправними діями завдала потерпілій умисних тілесних ушкоджень і кваліфікували як кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.126 КК України.

16 лютого Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу визнав громадянку винуватою та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області пацієнтка побила медсеструУкраїнська

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