У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні тому

У Нікополі, що на Дніпропетровщині шукають 41-річну жінку.

Про це повідомили в обласній поліції.

41-річну Марину Ширикальмунд шукає неповнолітній син. За його словами, мама пішла з дому 18 червня та досі не повернулася.

21 червня хлопець звернувся до поліціянтів, які розпочали пошуки жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Ширикальмунд Марини, звертайтеся до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 або 102.

Прикмети: зріст 170 см, очі карі, худорлявої статури, волосся світле до плечей.

Була одягнута в день зникнення: темно-зелені брюки, рожеві кросівки.

Особливі прикмети: абстрактне татуювання на попереку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: