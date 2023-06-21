У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні тому

Про це повідомили в обласній поліції.
41-річну Марину Ширикальмунд шукає неповнолітній син. За його словами, мама пішла з дому 18 червня та досі не повернулася.
21 червня хлопець звернувся до поліціянтів, які розпочали пошуки жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Ширикальмунд Марини, звертайтеся до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 або 102.
Читайте також:
Автор:
У Нікополь одній людині видають 20 літрів води на день.
Потрібна ваша допомога!
У деяких громадах Нікопольщини знову подовжили комендантську годину.
Сьогодні вдень, 18 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської…