Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні тому

У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні тому

Сьогодні 15:27
просмотров

У Нікополі, що на Дніпропетровщині шукають 41-річну жінку.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні тому

Про це повідомили в обласній поліції. 

41-річну Марину Ширикальмунд шукає неповнолітній син. За його словами, мама пішла з дому 18 червня та досі не повернулася. 

21 червня хлопець звернувся до поліціянтів, які розпочали пошуки жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Ширикальмунд Марини, звертайтеся до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 або 102.

Прикмети: зріст 170 см, очі карі, худорлявої статури, волосся світле до плечей.
 
Була одягнута в день зникнення: темно-зелені брюки, рожеві кросівки.
 
Особливі прикмети: абстрактне татуювання на попереку.

 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні томуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпропетровській області неповнолітній син шукає маму, яка раптово зникла чотири дні томуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження
    Новини Дніпра
    Вчора 12:33
    У Нікополі через дефіцит води на пунктах розливу встановили обмеження

    У Нікополь одній людині видають 20 літрів води на день.

    Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік
    Новини Дніпра
    19.06.2023 17:14
    Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік

    Потрібна ваша допомога!

    В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину
    Новини Дніпра
    19.06.2023 14:25
    В одному з районів Дніпропетровщини подовжили комендантську годину

    У деяких громадах Нікопольщини знову подовжили комендантську годину.

    Окупанти вдень знову обстріляли Нікополь: пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури
    Новини Дніпра
    18.06.2023 20:46
    Окупанти вдень знову обстріляли Нікополь: пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури

    Сьогодні вдень, 18 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської…

    Наверх