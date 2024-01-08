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  • У Дніпропетровській області “наварили” 3,7 млн на ремонті їдальні у військовій частині

У Дніпропетровській області “наварили” 3,7 млн на ремонті їдальні у військовій частині

Сьогодні 20:11
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У Кривому Розі викрили розкрадання бюджетних грошей на ремонті їдальні у військовій частині.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора. 

Схему розкладання бюджетних грошей на ремонті їдальні у військовій частині організували директор та виконавчий директор одного із ТОВ у Дніпропетровській області. Допомагав ділкам також інспектор з технічного нагляду. 

Усім трьом учасника ОЗГ інкримінують заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Приватна компанія у змові з інженером технагляду організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт будівлі їдальні однієї з військових частин. Для цього вони склали та підписали акти виконаних робіт, куди внесли завідомо неправдиві відомості про їх обсяги.

Своїми діями підозрювані нанесли 3,7 млн збитків державі. 

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних 580 тис грн готівки, транспортні засоби, комп’ютерну техніку, велику кількість банківських карток, печатки, а також документи щодо господарської діяльності товариства.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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