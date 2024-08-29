У Дніпропетровській області на території підстанції працівники виявили уламки БПЛА

У Дніпропетровській області на електропідстанції знайшли уламки БПЛА.

Як повідомили в Міненерго, у шістьох областях, серед яких Дніпропетровщина, через обстріли знаходили уламки дронів або фіксували знеструмлення внаслідок пошкодження повітряних ліній.

Відомо, що на Дніпропетровщині на території підстанції працівники виявили уламки БПЛА, які було знешкоджено.

Нагадаємо, за інформацією керівника ДніпроОВА Сергія Лисака, вночі та на ранок оборонці неба збили над областю п’ять шахедів.

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