У Підгородному під час пожежі загинули двоє чоловіків та бабуся

У Підгородному Дніпропетровській області в одному з будинків на вулиці Залізничній виявили тіла двох чоловіків та бабусі, яку вони доглядали.

27 листопада до поліції звернулася родичка загиблої жінки похилого віку і сказала, що її хвора сестра не відчиняє двері до будинку. Правоохоронці, які прибули на місце, знайшли біля вхідних дверей тіло пенсіонерки 1936 року народження. На підлозі у кімнаті також виявили тіла двох чоловіків.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки жили разом і доглядали бабусю. Також поліцейські встановили, що чоловіки регулярно зловживали алкоголем.

Ознак насильницької смерті на тілах загиблих експерти не знайшли. За попередньою версією, люди загинули через отруєння чадним газом, оскільки під час куріння в ліжку воно спалахнуло.

Попередньо пригоду кваліфікували за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення вимог пожежної безпеки).

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