Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Підгородному під час пожежі загинули двоє чоловіків та бабуся

Сьогодні 06:45
просмотров

У Підгородному Дніпропетровській області в одному з будинків на вулиці Залізничній виявили тіла двох чоловіків та бабусі, яку вони доглядали.

Новости Днепра про У Підгородному під час пожежі загинули двоє чоловіків та бабуся

27 листопада до поліції звернулася родичка загиблої жінки похилого віку і сказала, що її хвора сестра не відчиняє двері до будинку. Правоохоронці, які прибули на місце, знайшли біля вхідних дверей тіло пенсіонерки 1936 року народження. На підлозі у кімнаті також виявили тіла двох чоловіків.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки жили разом і доглядали бабусю. Також поліцейські встановили, що чоловіки регулярно зловживали алкоголем.

Ознак насильницької смерті на тілах загиблих експерти не знайшли. За попередньою версією, люди загинули через отруєння чадним газом, оскільки під час куріння в ліжку воно спалахнуло.

Попередньо пригоду кваліфікували за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення вимог пожежної безпеки).

Читайте також:

Новости Днепра про У Підгородному під час пожежі загинули двоє чоловіків та бабусяУкраїнська Новости Днепра про У Підгородному під час пожежі загинули двоє чоловіків та бабусяРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Скільки дніпряни будуть платити за комуналку з 1 грудня
    Новини Дніпра
    Вчора 21:17
    Скільки дніпряни будуть платити за комуналку з 1 грудня

    У зв’язку з повномасштабною війною в Україні зафіксували тарифи на…

    У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:49
    У Дніпрі на Мінусинській горів будинок (ФОТО)

    У понеділок, 28 листопада, о 16:28 на лінію «101» повідомили,…

    97% російських цілей були цивільними об’єктами, – Резніков
    Новини Дніпра
    Вчора 18:45
    97% російських цілей були цивільними об’єктами, – Резніков

    З початку повномасштабної війни в Україні, 97% від усіх російських…

    У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім
    Новини Дніпра
    Вчора 17:23
    У Дніпрі в одній із поліклінік мешкає пухнастий красень: йому шукають новий дім

    Можливо, саме ви зможете забрати пухнастика собі.

    Наверх