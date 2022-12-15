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У Дніпропетровській області на ходу спалахнуло авто

Сьогодні 07:15
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Про це повідомляє «Дніпро Інфо», посилаючись на головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області на ходу спалахнуло авто

14 грудня у Нікополі Дніпропетровської області на вулиці Херсонській загорівся легковик ВАЗ-2109.  

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що спалах виник у моторному відсіку під час руху легковика. Полум’я охопило моторний відсік та перекинулося на салон машини.

Пожежа поширилася на площі в два квадратні метри, пошкодивши салон авто та моторний відсік. Займання рятувальники оперативно локалізували та загасили пожежу. На щастя, подія обійшлася без потерпілих. У рятувальній операції взяли участь сім співробітників Держслужби.

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