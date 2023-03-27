У Дніпропетровській області ледве не згоріла квартира: подробиці

У Вільногірську Кам'янського району надзвичайники допомогли запобігти пожежі у квартирі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

26 березня о 21:08 на лінію «101» із проханням про допомогу звернулася мешканка багатоповерхівки на вулиці Гагаріна. Жінка не могла відчинити двері кухні, де на плиті готувалася їжа.

За викликом було направлено місцевих пожежників.

За допомогою драбини рятувальники через вікно потрапили до кухні квартири на другому поверсі будинку. Вимкнувши газову плиту, фахівці ДСНС відкрили міжкімнатні двері, ручку яких заклинило, та надали господині доступ до приміщення.

Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників пожежі у квартирі вдалося уникнути.

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