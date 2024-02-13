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  • У Дніпропетровській області “гадалка” разом з “порчею” зняла і 18 гр золота

У Дніпропетровській області “гадалка” разом з “порчею” зняла і 18 гр золота

Сьогодні 17:31
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У Дніпропетровській області ворожка виманила у жінки золото.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області

Інцидент стався ще минулого року в Покрові, повідомили в Дніпропетровському ГУНП. 

Однак тільки у січні цього року 50-річна жінка звернулася до правоохоронців та розповіла, що її обдурила ворожка. Гадалка перестріла постраждалу біля одного з супермаркетів міста, аби сказати співрозмовниці, що золото, яке та носить – належало померлій людині. Саме тому треба провести ритуал, щоб “очистити” прикраси від “порчі”.

Довірлива містянка пустила незнайомку до себе додому та віддала золоті сережки та жіночу каблучку, загальною вагою майже 18 грамів та вартістю понад 15 тисяч гривень.

Однак ворожка так і не повернула золото, яке мала очистити від порчі, тому жінка звернулася до правоохоронців. Через місяць копи знайшли 28-річну зловмисницю, яка забрала дорогоцінні прикраси. 

Виявилося, що золотий ланцюжок та каблучку вона здала до ломбарду того ж дня, а 15 тисяч гривень, вторгованих за прикраси, витратила на власні потреби. 

12 лютого аферистці повідомили про підозру у вчиненні шахрайства. 

Вкотре звертаємося до мешканців району! Будьте обачними, шахраї можуть використовувати будь-які приводи аби виманити ваші кошти! Якщо ж ви вже стали жертвою аналогічних схем, просимо звернутися на лінію «102» або найближчого відділення поліції, – йдеться у повідомленні.

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