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  • У Дніпропетровській області чоловік намагався собі зробити харакірі: що з ним

У Дніпропетровській області чоловік намагався собі зробити харакірі: що з ним

Сьогодні 12:37
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На Дніпропетровщині чоловік намагався вкоротити собі віку, зробивши харакірі.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік намагався собі зробити харакірі: що з ним

Про цей інцидент розповів медик Володимир Суховей. 

Нещодавно до Обласного центру екстреної медичної допомоги надійшов виклик про чоловіка, який отримав ножове поранення. На місце відправилася бригада швидкої. 

Як з’ясувалося, чоловік намагався позбавити себе життя, встромивши ніж у живіт. Тобто зробити харакірі. Медики оглянули потерпілого, зупинили кровотечу, ввели кровоспинні препарати та негайно забрали до місцевої лікарні у місті Синельникове. 

Медики встигли вчасно, тому чоловік зараз отримує необхідну допомогу, і отримав другий шанс на життя. 

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік намагався собі зробити харакірі: що з ним

Для довідки: харакірі – практика ритуального самогубства в давній Японії. У решті світу так почали називати процес, коли людина сама собі завдає удар в живіт, з метою скоїти суїцид.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік застрелився в тирі. 

Зверніть увагу! Якщо ви або ваші рідні знаходитесь в депресивному стані – зверніться до спеціаліста. Жителі Дніпропетровщини можуть зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги 0 800 33 07 69.

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