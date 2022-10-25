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У Дніпрі звузили проїзду частину на проспекті Героїв

Сьогодні 16:44
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У Дніпрі частково звузили дорогу на проспекті Героїв.

Новости Днепра про У Дніпрі звузили проїзду частину на проспекті Героїв

Про це йдеться в розпорядженні міського голови Дніпра, опублікованому на сайті міськради.

Зазначається, що з 26 жовтня тимчасово зіузили проїзну частину в районі проспекту Героїв, 40 та вулиці Маршала Судця, 40. Це сталося через будівництво мереж водовідведення. Закінчити роботи обіцяють жо 24 квітня 2023 року.

На час виконання робіт цей відрізок шляху огородили та встановили нові попереджувальні знаки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про зміни в роботі дніпровського метрополітену.

Новости Днепра про У Дніпрі звузили проїзду частину на проспекті Героїв

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