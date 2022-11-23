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У Дніпрі зупинилися трамваї та тролейбуси через аварійні відключення, а на дорогах затори

Сьогодні 15:52
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У Дніпрі через відключення світла не курсує електротранспорт.
Новости Днепра про У Дніпрі зупинилися трамваї та тролейбуси через аварійні відключення, а на дорогах затори

 

У Дніпрі зупинилися майже всі тролейбуси та трамваї. Сталося це через аварійні відключення світла, які запровадило Укренерго. 

Попередньо, світла не буде добу. Ракетні обстріли пошкодили важливі об’єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні. Зупинилися енергоблоки Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. Повідомляють також про перебої в роботі Рівненської АЕС. 

Усі служби працюють. 

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Новости Днепра про У Дніпрі зупинилися трамваї та тролейбуси через аварійні відключення, а на дорогах заториУкраїнська

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