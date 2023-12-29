Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетний удар по ТЦ. Є й зниклі безвісти

У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетний удар по ТЦ. Є й зниклі безвісти

Сьогодні 10:51
просмотров

Кількість загиблих зростає.

Новости Днепра про У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетний удар по ТЦ. Є й зниклі безвісти

До п’яти зросла кількість людей, які загинули внаслідок масованого удару по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Збільшилась кількість й постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Є повідомлення про зниклих безвісти, тому під завалами ще можуть бути люди. Їх шукають.

Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни, – зауважив Сергій Лисак.

Очільник ОВА уточнив, що ракета поцілила на подвір’я пологового будинку та в ТЦ. 

У прокуратурі повідомили, що на даний час відомо про п’ятьох загиблих. Отримали поранення двадцять людей, серед них дитина. Кількість потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що з понівеченого пологового витягти 4-х породіль. А президент Володимир Зеленський зазначив, що по Україні випустили орієнтовно 110 ракет. Це була одна із наймасованіших атак на Україну. Частину ворожого залізяччя вдалося збити, але деталі чекаємо від командування Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетний удар по ТЦ. Є й зниклі безвістиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Зеленський прокоментував масований удар по Україні: приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито
Новини Дніпра
Сьогодні 10:32
Зеленський прокоментував масований удар по Україні: приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито

Сьогодні вранці росіяни завдали масованого удару по Україні.

“Витягли швидко 4-х породіль”: Філатов розповів деталі про масований удар по Дніпру
Новини Дніпра
Сьогодні 10:21
“Витягли швидко 4-х породіль”: Філатов розповів деталі про масований удар по Дніпру

Дніпро оговтується після масованого удару ракетами.

У Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:05
У Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі

Важлива інформація!

Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих
Новини Дніпра
Сьогодні 09:48
Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.

Наверх