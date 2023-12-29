У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетний удар по ТЦ. Є й зниклі безвісти

Кількість загиблих зростає.

До п’яти зросла кількість людей, які загинули внаслідок масованого удару по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Збільшилась кількість й постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Є повідомлення про зниклих безвісти, тому під завалами ще можуть бути люди. Їх шукають.

Допомагають всі. Екстрені служби, волонтери, містяни, – зауважив Сергій Лисак.

Очільник ОВА уточнив, що ракета поцілила на подвір’я пологового будинку та в ТЦ.

У прокуратурі повідомили, що на даний час відомо про п’ятьох загиблих. Отримали поранення двадцять людей, серед них дитина. Кількість потерпілих встановлюється.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомляв, що з понівеченого пологового витягти 4-х породіль. А президент Володимир Зеленський зазначив, що по Україні випустили орієнтовно 110 ракет. Це була одна із наймасованіших атак на Україну. Частину ворожого залізяччя вдалося збити, але деталі чекаємо від командування Повітряних сил ЗСУ.

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