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  • У Дніпрі зросла кількість постраждалих до 34-х внаслідок ракетної атаки: у якому вони стані

У Дніпрі зросла кількість постраждалих до 34-х внаслідок ракетної атаки: у якому вони стані

Сьогодні 13:08
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Кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру сьогодні зранку, 3 липня, зросла до 34-х.

Новости Днепра про У Дніпрі зросла кількість постраждалих до 34-х внаслідок ракетної атаки: у якому вони стані

Третина поранених знаходяться у лікарні. Двоє з них у важкому стані.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

За його словами, мешканці отримали осколкові поранення, різані рани, забої та переломи.

Нагадаємо, відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру 3 липня. Ворог атакував Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок атаки понівечено один з торгових центрів міста, пошкоджені автівки та вікна, вибуховою хвилею зачепилу заправну станцію. Окрім того, пошкоджено шість навчальних закладів – школи та дитячі садки – на щастя, діти та вихователі були в укритті, всі вціліли.  Завтра, 4 липня, у місті оголошено траур.

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Новости Днепра про У Дніпрі зросла кількість постраждалих до 34-х внаслідок ракетної атаки: у якому вони станіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі зросла кількість постраждалих до 34-х внаслідок ракетної атаки: у якому вони станіРусский

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