У Дніпрі зникла безвісти 18-річна дівчина: не можуть знайти понад тиждень

Пошуки тривають.

Поліція Дніпра розшукує 18-річну Мицигайло Єлизавету. Дівчина зникла понад тиждень тому.

Востаннє Лізу бачили 9 листопада, коли вона пішла з дому в Індустріальному районі міста та до теперішнього часу її місце перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, карі очі, волосся світле по плечі.

Була одягнута в день зникнення: чорна куртка, сині джинси, чорні черевики.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Мицигайло Єлизавети , 2005 року народження, просимо повідомити за телефонами (095) 92 85 389 або 102.

Читайте також:

Українська

Автор: