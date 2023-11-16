У Дніпрі зникла безвісти 18-річна дівчина: не можуть знайти понад тиждень

Поліція Дніпра розшукує 18-річну Мицигайло Єлизавету. Дівчина зникла понад тиждень тому.
Востаннє Лізу бачили 9 листопада, коли вона пішла з дому в Індустріальному районі міста та до теперішнього часу її місце перебування невідоме.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160-165 см, худорлявої статури, карі очі, волосся світле по плечі.
Була одягнута в день зникнення: чорна куртка, сині джинси, чорні черевики.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Мицигайло Єлизавети , 2005 року народження, просимо повідомити за телефонами (095) 92 85 389 або 102.
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