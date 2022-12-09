У Дніпрі знову їздять тролейбуси та трамваї, але не всі

У Дніпрі знову курсуватимуть трамваї та тролейбуси.

Як повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра, 9 грудня рух електротранспорту запущено, але частково, не в повному обсязі.

Транспорт працює в режимі обкатки. Також працює метро. Тобто зустріли тролейбуси на дорогах можна, але чекати доведеться довше.

Це повʼязано з проблемами енергопостачання

Нагадаємо, у Дніпрі електротранспорт не курсував з кінця листопада через знеструмлені підстанції та екстрені відключення світла.

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