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У Дніпрі знову їздять тролейбуси та трамваї, але не всі

Сьогодні 10:16
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У Дніпрі знову курсуватимуть трамваї та тролейбуси.
Новости Днепра про У Дніпрі знову їздять тролейбуси та трамваї, але не всі

 

Як повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра, 9 грудня рух електротранспорту запущено, але частково, не в повному обсязі.

Транспорт працює в режимі обкатки. Також працює метро. Тобто зустріли тролейбуси на дорогах можна, але чекати доведеться довше.

Це повʼязано з проблемами енергопостачання

Нагадаємо, у Дніпрі електротранспорт не курсував з кінця листопада через знеструмлені підстанції та екстрені відключення світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі знову їздять тролейбуси та трамваї, але не всіУкраїнська

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