У Дніпрі знову їздять тролейбуси та трамваї, але не всі

Як повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра, 9 грудня рух електротранспорту запущено, але частково, не в повному обсязі.
Транспорт працює в режимі обкатки. Також працює метро. Тобто зустріли тролейбуси на дорогах можна, але чекати доведеться довше.
Це повʼязано з проблемами енергопостачання
Нагадаємо, у Дніпрі електротранспорт не курсував з кінця листопада через знеструмлені підстанції та екстрені відключення світла.
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