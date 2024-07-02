У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” у Telegram-каналі.
Станом на 11:00 у зв’язку з нестачею електропостачання знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:
Тиск подачі води нормалізується у найближчий час.
Нагадаємо, вчора ми писали, що у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Сонячна Набережна частина лівого берега матиме проблеми з водою. Окрім цього, на прилеглих вулицях можливі зниження тиску та перебої водопостачання. Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 3 липня.
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