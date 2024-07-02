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У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Сьогодні 11:06
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Через відключення світла у Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал” у Telegram-каналі.

Станом на 11:00 у зв’язку з нестачею електропостачання знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:

  • вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А,
  • вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19,
  • пров. Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10,
  • вул. Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
  • Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126.
  • вул. Фабрично-заводська, 20;
  • вул. Новокримська, 1, 3, 4,4-А, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.
  • вул. Янгеля, 21, 22;
  • вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А.
  • вул. Панікахи, 117, 119, 121;
  • Запорізьке шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121.
  • вул. Комбрига Петрова, 29, 33;
  • ж/м Тополя-3 буд. 31-Б.

Тиск подачі води нормалізується у найближчий час. 

Нагадаємо, вчора ми писали, що у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Сонячна Набережна частина лівого берега матиме проблеми з водою. Окрім цього, на прилеглих вулицях можливі зниження тиску та перебої водопостачання. Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 3 липня. 

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Новости Днепра про У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адресиРусский

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