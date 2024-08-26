У Дніпрі знову введуть погодинні відключення світла: які графіки діятимуть

З 12:00 скасують графіки аварійних відключень, однак введуть стабілізаційні вимкнення. Це означає, що світла знову буде мало.
У Дніпрі компанія ЦЕК вже повідомила за якими графіками сьогодні відключатимуть світло.
Абоненти ДТЕК можуть дізнатися про відключення на сайті.
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