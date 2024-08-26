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  • У Дніпрі знову введуть погодинні відключення світла: які графіки діятимуть

У Дніпрі знову введуть погодинні відключення світла: які графіки діятимуть

Сьогодні 12:57
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У Дніпрі знову вимикатимуть світло за графіками.

З 12:00 скасують графіки аварійних відключень, однак введуть стабілізаційні вимкнення. Це означає, що світла знову буде мало. 

У Дніпрі компанія ЦЕК вже повідомила за якими графіками сьогодні відключатимуть світло. 

  • 1 черга: 20:00 до 24:00.
  • 2 черга: 20:00 до 24:00.
  • 3 черга: з 12:00 до 16:00.
  • 4 черга: з 12:00 до 16:00.
  • 5 черга: з 16:00 до 20:00.
  • 6 черга: з 16:00 до 20:00.

Абоненти ДТЕК можуть дізнатися про відключення на сайті. 

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