У Дніпрі знову введуть погодинні відключення світла: які графіки діятимуть

У Дніпрі знову вимикатимуть світло за графіками.

З 12:00 скасують графіки аварійних відключень, однак введуть стабілізаційні вимкнення. Це означає, що світла знову буде мало.

У Дніпрі компанія ЦЕК вже повідомила за якими графіками сьогодні відключатимуть світло.

1 черга: 20:00 до 24:00.

2 черга: 20:00 до 24:00.

3 черга: з 12:00 до 16:00.

4 черга: з 12:00 до 16:00.

5 черга: з 16:00 до 20:00.

6 черга: з 16:00 до 20:00.

Абоненти ДТЕК можуть дізнатися про відключення на сайті.

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