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У Дніпрі знову покрали солому та гарбузи з декоративної інсталяції

Сьогодні 18:01
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У Дніпрі знову покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції. Цього разу це сталося у парку Писаржевського.

Новости Днепра про У Дніпрі знову покрали солому та гарбузи з декоративної інсталяції

Минулого місяця у парку Усачова облаштували осінню декоративну інсталяцію. Втім, через два дні на неї накинулися вандали. Гарбузи покрали, а солому в тюках позабирали додому, вивозячи її на машинах.

Цього разу вандали перебралися в парк Писаржевського. Як розповідають дніпряни, тут теж рознесли інсталяцію та вкрали гарбуз. 

Новости Днепра про У Дніпрі знову покрали солому та гарбузи з декоративної інсталяції

Дніпряни обурені діями деяких містян та не розуміють навіщо псувати красу і створювати хаос. 

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Новости Днепра про У Дніпрі знову покрали солому та гарбузи з декоративної інсталяціїУкраїнська

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