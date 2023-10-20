У Дніпрі знову покрали солому та гарбузи з декоративної інсталяції

У Дніпрі знову покрали гарбузи та солому з осінньої інсталяції. Цього разу це сталося у парку Писаржевського.

Минулого місяця у парку Усачова облаштували осінню декоративну інсталяцію. Втім, через два дні на неї накинулися вандали. Гарбузи покрали, а солому в тюках позабирали додому, вивозячи її на машинах.

Цього разу вандали перебралися в парк Писаржевського. Як розповідають дніпряни, тут теж рознесли інсталяцію та вкрали гарбуз.

Дніпряни обурені діями деяких містян та не розуміють навіщо псувати красу і створювати хаос.

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