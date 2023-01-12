У Дніпрі знову не вмикатимуть вуличне освітлення

У Дніпрі сьогодні не буде вуличного освітлення.

12 січня в Дніпрі не буде вуличного освітлення. Про це повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради Дніпра.

Такі зміни пов’язані зі складною ситуацією з енергетикою в місті та вимогами Укренерго.

Комунальники зазначили, що ситуація з електроенергією постійно змінюється, тому про будь-які зміни оголосять додатково.

Зазначимо, що вуличне освітлення вимикатимуть також в Кам’янському.

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