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У Дніпрі знову не працюють трамваї та тролейбуси: причина

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі до 26 січня включно не курсують трамваї та тролейбуси.

Новости Днепра про У Дніпрі знову не працюють трамваї та тролейбуси: причина

Про це повідомляють у міськраді.

Сьогодні у зв’язку з перевищенням лімітів споживання електричної енергії по області та відключенням тягових підстанцій, призупинено рух технічних рейсів електротранспорту до 26 січня включно.

Після стабілізації ситуації рух буде відновлено.

25 січня по місту працює 90 автобусних маршрутів загальною кількістю 834 автобуси. З них 173 автобуси великої місткості.

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Новости Днепра про У Дніпрі знову не працюють трамваї та тролейбуси: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі знову не працюють трамваї та тролейбуси: причинаРусский

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