Так, до call-центру СБУ надійшла інформація про замінування районних судів, торгівельних центрів, вокзалів, лікарень та готелів.
Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці обстежили 125 об’єктів: 14 будівель суду, 38 ТЦ, 4 вокзали, 42 лікарні, 27 готелів на території обласного центру та прилеглих територіях. Вибухових предметів не виявлено, повідомлення про замінування хибне.
На жаль, останнім часом у Дніпрі активізувалися так звані “мінери”. Повідомлення про замінування надходять чи не щодня. Тільки у п’ятницю правоохоронці обстежили 249 об’єктів, серед яких лікарні, дитсадки, аеропорт, будівля СБУ і ТРЦ.
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