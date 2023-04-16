У Дніпрі знову “мінували” суди, лікарні, вокзали, ТЦ та готелі: правоохоронці перевірили 125 об’єктів - Днепр Инфо
У Дніпрі знову “мінували” суди, лікарні, вокзали, ТЦ та готелі: правоохоронці перевірили 125 об’єктів
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Сегодня 08:30

Учора, 15 квітня, у Дніпрі знову перевіряли "заміновані" об'єкти.

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Так, до call-центру СБУ надійшла інформація про замінування районних судів, торгівельних центрів, вокзалів, лікарень та готелів.

Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці обстежили 125 об’єктів: 14 будівель суду, 38 ТЦ, 4 вокзали, 42 лікарні, 27 готелів на території обласного центру та прилеглих територіях. Вибухових предметів не виявлено, повідомлення про замінування хибне.

На жаль, останнім часом у Дніпрі активізувалися так звані “мінери”. Повідомлення про замінування надходять чи не щодня. Тільки у п’ятницю правоохоронці обстежили 249 об’єктів, серед яких лікарні, дитсадки, аеропорт, будівля СБУ і ТРЦ.

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