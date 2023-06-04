У Дніпрі змінився постачальник газу: нові реквізити та що робити з боргами і переплатами

Тепер цим займається Дніпровська філія “Газмережі”. Відповідно, оплачувати послуги треба за новими реквізитами.
Тож, з 1 червня сплачувати за доставку газу треба сюди:
У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки залишилися старими. Вони десятизначні та починаються на 0310.
Раніше мешканців Дніпра та Дніпровського району обслуговував “Дніпрогаз”. Якщо у вас був борг за попередні місяці, то його треба сплатити за старими реквізитами на рахунки Дніпрогазу.
Якщо ж була переплата і треба повернути гроші, то необхідно звернутися до Дніпровської філії Газмережі та написати заяву з таким проханням.
Куди звертатися: Центр обслуговування клієнтів Дніпровської філії “Газмережі” за адресами: вулиця Виконкомівська, 34 або проспект Слобожанський, 96-А.
При собі необхідно мати:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що мешканці Дніпра отримують фейкові платіжки від газовиків та як від цього уберегтися.
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