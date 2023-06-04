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  • У Дніпрі змінився постачальник газу: нові реквізити та що робити з боргами і переплатами

У Дніпрі змінився постачальник газу: нові реквізити та що робити з боргами і переплатами

Сьогодні 11:28
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З 1 червня у Дніпрі змінився постачальник газу.

Новости Днепра про У Дніпрі змінився постачальник газу: нові реквізити та що робити з боргами і переплатами

Тепер цим займається Дніпровська філія “Газмережі”. Відповідно, оплачувати послуги треба за новими реквізитами. 

Тож, з 1 червня сплачувати за доставку газу треба сюди: 

  • Дніпровська Філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; код ЄДРПОУ 45087207;
  • рахунок для побутових споживачів: UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»;
  • платіжні реквізити для споживачів, що не є побутовими: UA513054820000026038300034216 в АТ «Ощадбанк».

У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння. Особові рахунки залишилися старими. Вони десятизначні та починаються на 0310.

Куди йти, якщо є переплата чи борг попередньому постачальнику?

Раніше мешканців Дніпра та Дніпровського району обслуговував “Дніпрогаз”. Якщо у вас був борг за попередні місяці, то його треба сплатити за старими реквізитами на рахунки Дніпрогазу. 

  • Оператор газорозподільних систем АТ “Дніпрогаз” ЄДРПОУ 20262860 номер рахунку для фізичних осіб (населення): № UA803054820000026032301003510

Якщо ж була переплата і треба повернути гроші, то необхідно звернутися до Дніпровської філії Газмережі та написати заяву з таким проханням. 

Куди звертатися: Центр обслуговування клієнтів Дніпровської філії “Газмережі” за адресами: вулиця Виконкомівська, 34 або проспект Слобожанський, 96-А.

При собі необхідно мати:

  • документ, що засвідчує особу;
  • ідентифікаційний податковий номер;
  • номер банківської картки, на яку буде повернуто переплату;
  • реквізити банківської картки у форматі IBAN;
  • квитанції про оплату за доставку газу за 2023 рік. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що мешканці Дніпра отримують фейкові платіжки від газовиків та як від цього уберегтися.

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Новости Днепра про У Дніпрі змінився постачальник газу: нові реквізити та що робити з боргами і переплатамиУкраїнська

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