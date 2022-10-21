У Дніпрі зламалася «швидка» з тяжким пацієнтом: допомогли поліцейські

У Дніпрі поліцейські допомогли медикам доставити хвору жінку до лікарні.

Поліцейські Дніпра супроводили до лікарні машину швидкої допомоги із тяжкохворою жінко.

Повідомляється, що в автомобілі «швидкої» виникла несправність спеціального звукового сигналу.

На допомогу прийшли поліцейські.

Правоохоронці увімкнули спецсигнал на службовому автомобілі та супроводили автомобіль із пацієнткою до лікарні.

На щастя, жінці, яка потребувала невідкладної допомоги лікарів, надали вчасну медичну допомогу.

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