У Дніпрі зібрали унікальний безпілотник Сайконія (Відео)

Волонтери благодійного фонду Razom for Ukraine передали представникам Патрульної поліції новітній безпілотник "Сайконія", створений у Дніпрі.

Йдеться про громадянську модифікацію українського військового безпілотного літального апарату «Лелека 100». Ciconia – це автономний БПЛА для повітряної розвідки, картографування місцевості та патрулювання території.

Він здатний передавати інформацію у реальному часі. Апарат зібрали у Дніпрі. Над ним працювали співробітники компанії DeViRo із її дніпровської філії. Один екземпляр цього пристрою подарували патрульним.

За словами Любові Шипович, віце-президента Razom for Ukraine, гуманітарні місії важливі так само, як і військові завдання. До них належать, зокрема, рятувальні операції після ворожих обстрілів та евакуація місцевих мешканців.

За її словами, літальні апарати можуть ефективно використовуватися як військовими, так рятувальниками та представниками патрульної поліції.

У випадку з патрульними такий апарат дозволить забезпечити безпеку руху та захист самих поліцейських. Патрульні підтвердили, що безпілотник незамінний та дуже зручний у використанні.

Джерело: Дніпро Оперативний

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