У Дніпрі зі шпилів будинків на Робочій, які у липні пошкодили “прильоти”, прибрали радянські зірки (ФОТО)

На Робочій позбавилися радянських зірок.

На вулиці Робочі із будинків зі шпилями нарешті зняли радянські зірки. Фото опублікували в телеграм-каналі Х.Днепр.

Цікаво, що саме ці будинки постраждали в липні, коли росіяни обстріляли територію поблизу Південмашу. Тоді керівниця управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра Надія Лиштва розповіла, що через “прильоти” пошкодження отримала забудова історичного ареалу «Південний».

У будинках були пошкоджені вікна, стіни. Тепер же зі шпилів цих будинків зняли радянські зірки. Замість них встановили тризуби.

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