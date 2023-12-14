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У Дніпрі зі школи №130 евакуювали учнів та вчителів: що сталося

Сьогодні 10:04
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Усе через повідомлення про замінування.

Новости Днепра про У Дніпрі зі школи №130 евакуювали учнів та вчителів: що сталося

Сьогодні, 14 грудня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування школи №130.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що учнів та вчителів евакуювали.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що, дійсно, інформація про замінування надійшла, її перевіряють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” лікарні, метро та суди. У своєму листі “мінер” написав, що повідомлення про вибухівку будуть надходити до того часу, поки голова СБУ Василь Малюк не надішле йому 170 біткоїнів.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі зі школи №130 евакуювали учнів та вчителів: що сталосяУкраїнська

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