У Дніпрі зі школи №130 евакуювали учнів та вчителів: що сталося

Сьогодні, 14 грудня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення про замінування школи №130.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що учнів та вчителів евакуювали.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що, дійсно, інформація про замінування надійшла, її перевіряють правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” лікарні, метро та суди. У своєму листі “мінер” написав, що повідомлення про вибухівку будуть надходити до того часу, поки голова СБУ Василь Малюк не надішле йому 170 біткоїнів.
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