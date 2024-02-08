У Дніпрі жителі перейменованої вулиці Софії Ковалевської вимагають повернути стару назву

У Дніпрі вимагають повернути перейменованій вулиці Софії Ковалевській попередню назву.

Жителі вулиці Софії Ковалевської знову виступають проти нової назви.

Раніше вже створювали петицію з проханням не змінювати назву, але нещодавно під час одного із масштабних етапів перейменування, вулиця Софії Ковалевської стала вулицею Галини Мазепи. Це не сподобалося дніпрянам, тому на сайті електронної демократії з’явилося чергове звернення від містян.

Авторка петиції Галина просить скасувати перейменування вулиці в Індустріальному районі Дніпра та залишити стару назву – Софії Ковалевської. Це прохання аргументує тим, що діячка, на честь якої назвали топонім, теж має російські корені.

За словами авторки звернення, Галина Мазепа уродженка Москви, художниця, ілюстраторка радянського періоду, але будь-якого вкладу у розвиток Дніпра чи України не внесла.

Порівняно з Галиною Мазепою Софія Ковалевська не працювала на радянську владу, видатний науковець, внесла вагомий внесок як у розвиток науки, так і у боротьбу жінок за можливість мати рівні права з чоловіками у всіх сферах життя, в тому числі у науковій, – йдеться у петиції.

Станом на 8 лютого петицію підписали 29 людей. Аби звернення розглянули необхідно зібрати 3 тисячі підписів.

Галина Мазепа – що відомо?

Галина Мазепа – українська художниця й ілюстраторка зі світовим ім’ям Галина Мазепа, а також донька прем’єр-міністра уряду Української Народної Республіки Ісаака Мазепи. Попри те, що вона народилася у Петербурзі, але дитячі роки провела у Катеринославі – сучасному Дніпрі.

Батько родом з Чернігівщини, а мати народилася в Кам’янці-Подільському і була лікарем-бактеріологом. Батьки Галини жили у Петербурзі, бо відвідували там університет, але після закінчення навчання переїхали спочатку до Катеринослава, потім до Києва, а потім емігрували до Праги.

Галина навчалася у видатних українських митців і свою творчість тісно пов’язувала з Україною, хоча й мешкала за її межами.

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