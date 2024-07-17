У Дніпрі жителі двох великих масивів понад добу сидять зовсім без світла: у чому річ

У Дніпрі частина жителів ж/м Покровський та ж/м Парус понад добу без світла.

Мешканці частини будинків на ж/м Покровський та ж/м Парус понад добу без електроенергії. Причина – аварійна ситуація на електромережах, якими живлять цей район. За словами Олега Денисенка, голови адміністрації Новокодацького району, проблему вже вирішують.

Втім, поки що жителі будинків, які вже понад добу без світла, заряджають свої гаджети в імпровізованому пункті незламності, який встановили в дворі багатоповерхівки за адресою ж/м Покровський, 5. Там нині працює резервний генератор.

Для ж/м Парус працює пункт незламності за адресою: провулок Парусний, 3 (Дніпровський ліцей 54), де ви маєте можливість зарядити гаджети та ін.

Сподіваюся на скоріше вирішення проблеми компанією ДТЕК! – йдеться у повідомленні посадовця.

Точних термінів, коли відновлять подачу світла до будинків, не називають.

Нагадаємо, решта жителів Дніпра також живе за жорсткими графіками відключень, адже сьогодні світло вимикають відразу за чотирма чергами.

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