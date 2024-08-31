У Дніпрі жінка загинула від ножових поранень: підозрюваного затримано

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Під час спільного відпочинку підозрюваний наніс жінці декілька ножових поранень.
Від отриманих травм потерпіла померла.
30 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в Шевченківському районі виявлено тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний прийшов в гості до 41-річної жінки. В ході спілкування зловмисник схопив ніж та декілька раз вдарив ним жінку, від отриманих поранень вона померла, — йдеться у дописі правоохоронців.
У скоєнні злочину підозрюється 31-річний житель Запорізької області.
Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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