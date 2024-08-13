У Дніпрі жінка хотіла вкоротити собі віку на очах у дитини

У Дніпрі жінка хотіла скоїти самогубство на очах у дитини.

На ж/м Сонячний жінка хотіла вкоротити собі віку на очах у дитини. У місцевих телеграм-каналах поширили відео від очевидців. Зі слів свідків відомо, що малолітній хлопчик намагався вмовити свою маму не стрибати вниз з даху якоїсь споруди.

Малий спробував втримати жінку та відтягти її від краю прірви, але вона цьому пручалася. На фоні було чутно також чоловіка, який викрикував чиєсь ім’я.

Потім до містянки підбіг невідомий чоловік. З відео не зрозуміло, чи це випадковий перехожий, чи жінка була знайома з ним. Коли він підійшов до неї ближче, вона почала гучно кричати та вириватися з його рук.

На щастя, жінку вмовили не стрибати вниз.

Місцеві жителі розповіли, що на місці, де жінка хотіла вкоротити собі віку, висота до 4 метрів, але летальних випадків було немало.

Дніпро Інфо звернулися до поліції за коментарем. Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник повідомила нам, що звернень щодо цього випадку до правоохоронців не надходило.

Наголосимо, в Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:

7333 – гаряча лінія запобігання самогубствам;

0 800 100 102 – гаряча лінія Національної психологічної асоціації;

0 800 211 444 – лінія емоційної підтримки МОМ.

0 800 332 029 – лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів.

Також діють гарячі лінії психологічної підтримки й у Дніпрі. Можна звернутись за номерами:

066 061 81 50

066 448 61 54

093 491 68 26

096 248 75 74

056 767 18 41

056 785 14 32

056 785 73 60

056 767 12 30

Крім того, жителі Дніпропетровщини та переселенці з інших регіонів можуть звертатися за психосоціальною допомогою на такі телефонні гарячі лінії:

056 371 29 32 – Дніпро

0569 56 05 58 – Кам’янське

093 477 05 53 – Кривий Ріг

093 717 71 62 – Павлоград

093 519 51 33 – Нікополь

056 634 20 93 – Синельникове

063 282 28 39 – Новомосковськ

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