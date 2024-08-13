У Дніпрі жінка хотіла вкоротити собі віку на очах у дитини

На ж/м Сонячний жінка хотіла вкоротити собі віку на очах у дитини. У місцевих телеграм-каналах поширили відео від очевидців. Зі слів свідків відомо, що малолітній хлопчик намагався вмовити свою маму не стрибати вниз з даху якоїсь споруди.
Малий спробував втримати жінку та відтягти її від краю прірви, але вона цьому пручалася. На фоні було чутно також чоловіка, який викрикував чиєсь ім’я.
Потім до містянки підбіг невідомий чоловік. З відео не зрозуміло, чи це випадковий перехожий, чи жінка була знайома з ним. Коли він підійшов до неї ближче, вона почала гучно кричати та вириватися з його рук.
На щастя, жінку вмовили не стрибати вниз.
Місцеві жителі розповіли, що на місці, де жінка хотіла вкоротити собі віку, висота до 4 метрів, але летальних випадків було немало.
Дніпро Інфо звернулися до поліції за коментарем. Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник повідомила нам, що звернень щодо цього випадку до правоохоронців не надходило.
Наголосимо, в Україні діє декілька гарячих ліній психологічної допомоги. Дзвінки на них безплатні, працюють вони цілодобово:
Також діють гарячі лінії психологічної підтримки й у Дніпрі. Можна звернутись за номерами:
Крім того, жителі Дніпропетровщини та переселенці з інших регіонів можуть звертатися за психосоціальною допомогою на такі телефонні гарячі лінії:
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