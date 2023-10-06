У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки саме

У вересні в Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир.

Ціни порівнювали з аналогічним періодом минулого року, пишуть аналітики “Дім.ріа”.

За рік ціна на оренду однокімнатної квартири в Дніпрі знизилася на 20%, двокімнатні здешевшали на майже 9%. Що цікаво, у більшості регіонів України ціни навпаки зросли. Навіть у Харкові, де ситуація з обстрілами не сильно поліпшилася.

Ціна на оренду залежить від розташування квартири, району, ремонту та поверховості. Досі погано здаються кімнати на верхніх поверхах. Не хочуть жити також на першому та другому поверсі.

Однокімнатна в середньому обійдеться в 10 тисяч 627 гривень, двокімнатна 14 тисяч 315 гривень та трикімнатна – 18 тисяч 515 гривень.

Нагадаємо, раніше ми публікували підбірку квартир на продаж у стилі “пшонка-стайл”, а також аналізували скільки коштує оренда житла у різних районах Дніпра.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: