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У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки саме

Сьогодні 20:43
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У вересні в Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир.

Новости Днепра про У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки саме

Ціни порівнювали з аналогічним періодом минулого року, пишуть аналітики “Дім.ріа”.

За рік ціна на оренду однокімнатної квартири в Дніпрі знизилася на 20%, двокімнатні здешевшали на майже 9%. Що цікаво, у більшості регіонів України ціни навпаки зросли. Навіть у Харкові, де ситуація з обстрілами не сильно поліпшилася. 

Ціна на оренду залежить від розташування квартири, району, ремонту та поверховості. Досі погано здаються кімнати на верхніх поверхах. Не хочуть жити також на першому та другому поверсі. 

Новости Днепра про У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки саме

Новости Днепра про У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки саме

Однокімнатна в середньому обійдеться в 10 тисяч 627 гривень, двокімнатна 14 тисяч 315 гривень та трикімнатна – 18 тисяч 515 гривень. 

Новости Днепра про У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки саме

Нагадаємо, раніше ми публікували підбірку квартир на продаж у стилі “пшонка-стайл”, а також аналізували скільки коштує оренда житла у різних районах Дніпра. 

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Новости Днепра про У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки самеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі здешевшала вартість оренди квартир: наскільки самеРусский

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